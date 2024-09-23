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США призывают Израиль думать о гражданских при проведении операций

Пентагон: США напоминают Израилю думать о населении во время военных операций

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Ohad Zwigenberg/AP

Соединенные Штаты напоминают Израилю публично и в частных беседах с представителями еврейского государства о необходимости сохранять безопасность мирных жителей при проведении военных операций. Об этом в беседе с катарским изданием The National заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, видео опубликовано на YouTube-канале газеты.

«Мы ясно говорим нашим израильским партнерам, как публично, так и в частном порядке, о важности не только стратегического императива, но и морального долга принимать во внимание безопасность гражданского населения», — отметил он.

По словам Райдера, на данном этапе развития палестино-израильского конфликта США сосредоточены на деэскалации ситуации в регионе и недопущении развития напряженности на Ближнем Востоке.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Израиль не намерен осуществлять наземное вторжение в Ливан, однако стремится как можно больше ослабить ливанскую группировку «Хезболла».

Ранее США повысили готовность на своих базах на востоке Сирии.

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