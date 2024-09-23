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Стало известно, почему 16 гражданам РФ отказали во въезде в южнокорейский порт

РИА Новости: гражданам РФ не дали въехать в Тонхэ из-за целей поездки

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korea-seoul.mid.ru

Российские дипломаты выяснили, что 16 гражданам РФ отказали во въезде в южнокорейский порт Тонхэ из-за того, что якобы заявленные цели поездки не соответствовали действительным. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации дипломатов, в настоящее время 16 человек, которым отказали во въезде в страну, находятся на борту парома компании Duwon Shipping, который стоит в порту Тонхэ.

«Сотрудниками иммиграционной службы был сделан вывод о несоответствии реальных целей поездки росграждан в РК заявленным, в связи с чем на основании действующего законодательства РК и положений двустороннего соглашения о взаимной отмене визовых требований было принято решение отказать им во въезде в страну», — поделились в посольстве.

До этого портал VL.ru сообщал, что российским туристам, прибывшим в Республику Корея из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну. Их заперли в каютах до обратного рейса. Большинство из тех, кому отказали во въезде, граждане России – мусульмане, а также граждане Таджикистана и Узбекистана.

Ранее посольство вмешалось в ситуацию с россиянами, запертыми на пароме в Южной Корее.

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