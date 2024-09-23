Страны Запада должны отказаться от красных линий в конфликте с Россией. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен Bloomberg.

«Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях», — сказала она.

По ее словам, «самая главная красная линия» была пересечена Россией с началом спецоперации.

Премьер Дании считает, что нужно не только исключить задержки с поставками оружия, но и снять ограничения на его использование ВСУ.

19 сентября стало известно, что Европейский парламент (ЕП) призовет страны Евросоюза снять ограничения для Украины на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России. В ответ на это в Госдуме пообещали «ответ с применением более мощного оружия».

16 сентября сообщалось, что Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow британского производства вглубь территории России без одобрения США.

Ранее в США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.