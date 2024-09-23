WP рассказала о проверках электронных устройств по всему Ближнему Востоку

Поддерживаемые Ираном группировки начали проводить масштабные проверки своих электронных устройств после взрывов пейджеров и других средств связи в Ливане. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Атака на «Хезболлу» со взрывами пейджеров заставляет поддерживаемых Ираном союзников пересмотреть свои взгляды на устройства», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что поддерживаемые Ираном группировки по всему Ближнему Востоку «переосмысливают способы защиты своих средств связи после разрушительной атаки» на Ливан.

Например, в Ираке и на Западном берегу высокопоставленные боевики, связанные с Ираном, заявили, что они проверяют оборудование и выпускают новые правила использования личных устройств бойцами.

Способность Израиля проникать в цепочки поставок «вызвала волны страха» в сети вооруженных группировок Ирана в регионе, включая Сирию, Ирак, Йемен и палестинские территории.

Утром 23 сентября сообщалось, что Армия Израиля наносит многочисленные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее израильские ВВС перехватили запущенный с территории Ирака БПЛА.