Израильские ВВС перехватили запущенный с территории Ирака БПЛА

ВВС Израиля перехватили беспилотник, запущенный с территории Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«После срабатывания сирен в районе южных Голан истребители израильских ВВС успешно перехватили беспилотник, который приближался к израильской территории со стороны Сирии.. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о воздушной тревоге, объявленной в населенных пунктах Мецар, Рамат-Магшимим и Хамат-Гадер.

Накануне «Исламское сопротивление Ирака» ударило по Израилю БПЛА и ракетами. Как утверждает группировка, ее бойцы при помощи беспилотников атаковали «жизненно важную цель на оккупированных территориях» в долине реки Иордан. Кроме того, ракеты большой дальности «Аль-Аркаб» были запущены по северу Израиля.

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действительно сообщила, что со стороны Ирака приближались подозрительные воздушные цели, но были перехвачены.

Шиитские формирования в Ираке поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. Конфликт начался с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года, когда тысячи его вооруженных сторонников проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

Ранее израильский город Хайфа подвергся атаке беспилотников.