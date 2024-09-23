Украинский лидер Владимир Зеленский выбрал путь эскалации конфликта с РФ после атаки ВСУ на территорию Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский. — прим. ред.) четко выбрал путь эскалации», — подчеркнул он.

По словам Полянского, атака ВСУ на территорию Курской области стала «лучшим ответом» тем, кто считал, что Киев стремится к миру.

До этого бывший помощник главы Пентагона Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине.

Фриман добавил, что подобный шаг приблизит наступление прямой войны между Россией и блоком НАТО.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к переговорам Украины и РФ.