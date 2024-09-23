Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве РФ заявили, что Зеленский выбрал путь эскалации конфликта

Полянский: Зеленский выбрал путь эскалации после атаки ВСУ на Курскую область

close
Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский выбрал путь эскалации конфликта с РФ после атаки ВСУ на территорию Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский. — прим. ред.) четко выбрал путь эскалации», — подчеркнул он.

По словам Полянского, атака ВСУ на территорию Курской области стала «лучшим ответом» тем, кто считал, что Киев стремится к миру.

До этого бывший помощник главы Пентагона Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине.

Фриман добавил, что подобный шаг приблизит наступление прямой войны между Россией и блоком НАТО.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к переговорам Украины и РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами