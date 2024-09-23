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В ООН назвали Зеленского безумцем

Полянский: Россия не видела план Зеленского по украинскому конфликту

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Global Look Press

Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского по украинскому конфликту, не была приглашена на его обсуждение. Об этом заявил заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.

«Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», — сказал Полянский.

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский заявил, что его так называемый «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Президент Украины рассказал, что уже изложил на бумаге свой план по укреплению страны в течение следующих трех месяцев, а также по дипломатическому окончанию боевых действий. Этот план разработан с расчетом на поддержку президента Соединенных Штатов Джо Байдена, признался Зеленский.

Ранее в Британии предрекли ухудшение отношений Зеленского и США из-за Курской области.

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