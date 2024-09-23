Иноагентов обвинили в обострении обстановки на Северном Кавказе

С началом проведения специальной военной операции (СВО) на Украине обстановка на Северном Кавказе резко обострилась, так как там активизировались иноагенты и некоммерческие организации (НКО). Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России генерал-лейтенант Владимир Макеев, сообщает ТАСС.

«С началом проведения специальной военной операции пошло определенное обострение. Начали активизироваться иноагенты, а также различные НКО», — сказал Макеев.

Вместе с тем он отметил, что до начала спецоперации обстановка на территории зоны ответственности и зоны особого внимания Объединенной группировкой войск (сил) была полностью стабилизирована.

Генерал лейтенант также обратил внимание на саморадикализовавшихся граждан, проживающих, как правило, за рубежом. Он уточнил, что речь идет не только об уроженцах Северного Кавказа, но и о гражданах других регионов РФ.

«Определенное воздействие оказывает интернет, люди читают, думают, принимают решение войти и присягнуть НВФ (незаконные вооруженные формирования. — «Газета.Ru»)», — добавил Макеев.

В конце августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. По его словам, в округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью Украины.