В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Страны Запада, несмотря на кризисы, которые происходят на Ближнем Востоке и в секторе Газа, желают поставить украинский кризис во главу угла всего, что обсуждает ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал дипломат.

18 сентября постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По ее словам, у украинской стороны есть все основания поднимать подобный вопрос.

В тот же день президент Финляндии Александер Стубб призвал провести реформу Совбеза ООН, которая будет включать расширение состава совета, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.