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Президент Кении призвал к реформе Совбеза ООН и финансовой системы

Руто призвал реформировать СБ ООН в пользу развивающихся стран глобального Юга

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Thomas Mukoya/Reuters

Президент Кении Уильям Руто снова призвал реформировать Совет Безопасности ООН в пользу развивающихся государств глобального Юга. Об этом сообщает ТАСС.

«Год назад с этой трибуны я призывал к реформе системы ООН для ответа на стремительно обостряющиеся глобальные угрозы», — отметил глава государства.

По его словам, этот призыв не утратил актуальности и сегодня. Руто напомнил, что климат на планете меняется, одновременно поднимается уровень океана, увеличиваются покрытые пустыней территории. При этом мир захватили военные конфликты из-за которых миллионы людей оказываются «без доступа к базовым услугам».

По словам кенийского лидера, если оперативно не реагировать на все эти проблемы, то человечество столкнется с кризисом, которого оно еще не знало. Он заявил о необходимости создать альтернативу мировой финансовой системе, которая должна отражать интересы «всего населения Земли». Уильям Руто также счел «недопредставленность африканских государств» в Совете Безопасности ООН несправедливым.

В июле в Кении обвинили американский фонд в поддержке протестов в стране.

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