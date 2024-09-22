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В Израиле проверяют информацию о возможной ликвидации главы ХАМАС

Kan: в Израиле проверяют данные о возможной ликвидации главы ХАМАС Синвара

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Global Look Press

В системе безопасности Израиля проверяют данные о возможной ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

«Никаких достоверных данных, подтверждающих такую информацию, нет, и в органах безопасности существует спор относительно того, был ли он (Синвара. — «Газета.Ru») просто в очередной раз отрезан от связи или действительно ликвидирован», — сказано в сообщении.

В свою очередь, 12-й канал телевидения Израиля, ссылаясь на свои источники в системе безопасности страны, сообщил, что это «необоснованные надежды».

10 сентября уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил, что израильские власти предложили Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на освобождение заложников.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее в Израиле заявили о планах ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС.

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