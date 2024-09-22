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Байден пока не разрешал Киеву удары вглубь РФ оружием США

Байден заявил, что пока не разрешал Киеву удары вглубь России оружием США

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Craig Hudson/Reuters

Американский лидер Джо Байден сообщил, что еще не разрешал Киеву применять оружие США для ударов вглубь территории России, передает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Отмечается, что на соответствующий вопрос президент Соединенных Штатов ответил отрицательно.

12 сентября телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника украинского лидера сообщал, что Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Вооруженных сил Украины на территории России. Немецкая газета-таблоид Bild в связи с этим написала, что за разрешением на дальнобойные атаки лидер Украины поедет в США, где представит Байдену план, который подразумевает согласие Киева на «локальное прекращение огня на определенных участках фронта».

13 сентября Байден принял в Вашингтоне премьера Великобритании Кира Стармера. По информации СМИ, тот добивался одобрения президента США на разрешение Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ (оно нужно, поскольку их компоненты производятся в США). По итогам встречи лидеры не объявили о таком разрешении, однако это может произойти уже на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Ранее Песков раскрыл подход Путина к выбору ответа на действия Запада.

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