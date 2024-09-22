Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Exit poll: партия Шольца выигрывает выборы в Бранденбурге

Exit poll: СДПГ выигрывает выборы в Бранденбурге с 32% голосов

close
Fabrizio Bensch/Reuters

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов. Об этом свидетельствуют результаты exit poll, проведенного исследовательской группой Wahlen для телеканала ZDF.

Согласно исследованию, следом за СДПГ идет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). За эту фракцию проголосовали 29% участников опроса.

Помимо этого, в земельный парламент (ландтаг) проходят еще две партии: «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) и Христианско-демократический союз (ХДС). За них отдали 12% и 11,5% голосов соответственно, показал опрос.

При этом коалиции «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП), согласно результатам исследования, рискуют не попасть в ландтаг. Они набрали менее 5% голосов, что ниже минимального порога.

До этого опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, показал, что рейтинг АдГ после ее победы на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии вырос до наиболее высоких показателей за полгода. За партию на момент конца сентября готовы проголосовать 20% избирателей ФРГ.

Ранее в Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами