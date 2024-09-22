Exit poll: партия Шольца выигрывает выборы в Бранденбурге

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов. Об этом свидетельствуют результаты exit poll, проведенного исследовательской группой Wahlen для телеканала ZDF.

Согласно исследованию, следом за СДПГ идет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). За эту фракцию проголосовали 29% участников опроса.

Помимо этого, в земельный парламент (ландтаг) проходят еще две партии: «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) и Христианско-демократический союз (ХДС). За них отдали 12% и 11,5% голосов соответственно, показал опрос.

При этом коалиции «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП), согласно результатам исследования, рискуют не попасть в ландтаг. Они набрали менее 5% голосов, что ниже минимального порога.

До этого опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, показал, что рейтинг АдГ после ее победы на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии вырос до наиболее высоких показателей за полгода. За партию на момент конца сентября готовы проголосовать 20% избирателей ФРГ.

Ранее в Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах.