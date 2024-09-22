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Украинский журналист связал отказ Киева от Крыма с окончанием конфликта

Журналист Дроздов: все в мире считают отказ Киева от Крыма необходимым для мира

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Все мировое сообщество считает, что для окончания конфликта на Украине Киеву нужно отказаться от Крыма. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире украинского телеканала НТА.

«Все то, что мы по Крыму услышали от [главы МИД Польши] Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле «минус Крым», — сказал журналист.

Таким образом Дроздов прокомментировал предложение Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова. По словам польского министра, упомянутое мероприятие можно отложить на 20 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение МИД Польши. Представитель Кремля назвал его «абсурдной постановкой вопроса». Песков подчеркнул, что российская территория не может являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо.

При этом в МИД Украины заявили, что не собираются соглашаться на предложение Сикорского забрать Крым у России.

Ранее МИД Польши отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН.

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