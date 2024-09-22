В МИД РФ заявили о контакте с властями Чада по ситуации с социологами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство находится на связи с властями Республики Чад по ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», — сказала дипломат.

По данным РИА Новости, Шугалей и Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объявления причин. По данным источников агентства, социологи уже бывали в Чаде ранее, и у них не возникало проблем. Последний раз они выходили на связь около 15:00 мск 22 сентября.

В июле посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявлял, что страна занимается проработкой отмены виз для российских граждан. Изменения могут вступить в силу уже в этом году.

Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю. Чад граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге — с Центральноафриканской Республикой, на востоке — с Суданом и с Ливией на севере.

Ранее в России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы.