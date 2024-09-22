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Политолог допустил вариант сохранения новых территорий России

Галеотти: на Западе допускают вариант сохранения за РФ части территории Украины

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Reuters

Политолог Марк Галеотти в своей статье для британской газеты The Sunday Times заявил, что некоторые политические силы на Западе допускают вариант сохранения за Россией контроля над частью утраченной Украиной территории при урегулировании конфликта.

По словам эксперта, в Европе начинает ощущаться «усталость от Украины», которая может указывать на скорое начало переговоров, даже если они будут означать «ужасный мир». Политолог считает, что в условиях, когда ни одна из сторон не может добиться решительной победы, успехом будет считаться остановка боевых действий.

По мнению Галеотти, итогом договоренностей между сторонами может стать «появление суверенной, процветающей и ориентированной на Запад Украины» и ее отказ от территорий на юго-западе в пользу Москвы. Однако при этом согласие президента Украины Владимира Зеленского на такие условия может стать концом его политической карьеры. Политолог считает, что украинские националисты «сделают все возможное, чтобы прижать» украинского лидера в случае уступок России. Галеотти также указал на тот факт, что даже самые ярые сторонники Украины на Западе сомневаются в ее способности вернуть утраченные территории.

19 августа президент Чехии Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. Глава республики отметил, что восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева. При этом в начале сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее в США сделали неутешительное заявление для Украины по Донбассу.

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