Президентский рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

В материале издания отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса «Желтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал до 25%, а рейтинг неприятия не поднимался до 75%.

Как пишет Journal du Dimanche, Макрона в основном обвиняют в «испортившем его непропорциональном эго», а также в «фиаско роспуска» парламента.

Опрос Ifop также показал, что 55% французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье, хотя его правительство, как отмечается в материале, еще не успело принять никаких действий.

Опрос проводился в период с 11 по 20 сентября, участие в нем приняли 2098 человек по выборке с использованием квот. Погрешность результатов составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

21 сентября глава администрации президента Франции Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны.

Утром 22 сентября сообщалось, что более тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже, выступая против решения назначить Барнье премьер-министром Франции. Митингующие также призывали Макрона к отставке, выражая недовольство назначением премьера.

Ранее Макрон не вошел в топ-30 популярных французских политиков.