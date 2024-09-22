Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президентский рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Ifop: три четверти французов недовольны президентом страны Макроном

close
Manon Cruz/Reuters

Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

В материале издания отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса «Желтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал до 25%, а рейтинг неприятия не поднимался до 75%.

Как пишет Journal du Dimanche, Макрона в основном обвиняют в «испортившем его непропорциональном эго», а также в «фиаско роспуска» парламента.

Опрос Ifop также показал, что 55% французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье, хотя его правительство, как отмечается в материале, еще не успело принять никаких действий.

Опрос проводился в период с 11 по 20 сентября, участие в нем приняли 2098 человек по выборке с использованием квот. Погрешность результатов составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

21 сентября глава администрации президента Франции Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны.

Утром 22 сентября сообщалось, что более тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже, выступая против решения назначить Барнье премьер-министром Франции. Митингующие также призывали Макрона к отставке, выражая недовольство назначением премьера.

Ранее Макрон не вошел в топ-30 популярных французских политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами