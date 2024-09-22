В МИД РФ заявили о непонимании Западом угрозы применения оружия против АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не понимают угроз, связанных с поставками на Украину вооружений, которые применяются против атомных электростанций. Своим мнением она поделилась в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле», — сказал Захарова.

По словам дипломата, прагматически очень сложно понять, о чем думают лидеры западных стран, если они понимают, что вооружение, которое они поставляют Украине, применяется в том числе против атомных электростанций.

«Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно, она идет, куда ветер дует и куда идет вода», — отметила представитель МИД России.

Захарова также указала на то, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока.

16 сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Курской атомной электростанции на открытии Генеральной конференции МАГАТЭ, заявил, что АЭС никогда и никем не должны подвергаться атакам.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что в случае атакующего военного удара по работающему на Курской АЭС реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой». Оценивая ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, он отметил, что она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерный терроризм стал главной визитной карточкой Украины.