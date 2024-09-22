В Италии высказались о решении по ударам вглубь РФ западным оружием

Рим не может поддержать решение по использованию предоставленного Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

«В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — сказал министр.

19 сентября Европарламент (ЕП) принял резолюцию в призывом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России. Документ поддержали 425 евродепутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя данное решение, высказал мнение, что резолюция ЕП — очередной виток эскалации враждебности по отношению к РФ. При этом, по мнению эксперта, ряд европейских стран оставит этот документ без внимания.

Ранее в Пентагоне высказались по поводу дальнобойных ударов по РФ.