Глава МИД Азербайджана отправился в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в США для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита Байрамов планирует выступить на Генассамблее, а также в ряде других международных мероприятий. Кроме этого, дипломат проведет в Нью-Йорке двусторонние встречи с иностранными официальными лицами и руководителями международных организаций в рамках недели высокого уровня.

22 сентября также сообщалось о визите в США премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он планирует выступить с речью на Генассамблее ООН.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, чье выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.