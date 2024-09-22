Волонтеры РФ получают сообщения с Украины с поддержкой ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев.

«Иногда я прям получаю сообщения, что вы (ВС РФ) все правильно делаете, мы ждем», — подчеркнул он.

Киосев отметил, что на Украине многие ждут ВС РФ, поскольку «понимают, что происходит». Некоторые украинцы смогли выработать иммунитет на поток дезинформации со стороны Киева, добавил волонтер.

В сентябре американская газета The Wall Street Journal сообщала, что все больше украинцев поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией.

По словам одного из украинских командиров, которого цитирует издание, люди на Украине и в странах Запада устали от конфликта. Судя по опросам общественного мнения, все больше украинцев хотят, чтобы Киев и Москва прекратили противостояние и сели за стол переговоров. Молодые люди на Украине готовы принять невыгодный для их страны мир, лишь бы не быть отправленными на фронт, пишет WSJ.

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