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Российский волонтер рассказал о том, как украинцы поддерживают ВС РФ

Волонтер Киосев: украинцы пишут сообщения со словами поддержки ВС РФ

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Global Look Press

Волонтеры РФ получают сообщения с Украины с поддержкой ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев.

«Иногда я прям получаю сообщения, что вы (ВС РФ) все правильно делаете, мы ждем», — подчеркнул он.

Киосев отметил, что на Украине многие ждут ВС РФ, поскольку «понимают, что происходит». Некоторые украинцы смогли выработать иммунитет на поток дезинформации со стороны Киева, добавил волонтер.

В сентябре американская газета The Wall Street Journal сообщала, что все больше украинцев поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией.

По словам одного из украинских командиров, которого цитирует издание, люди на Украине и в странах Запада устали от конфликта. Судя по опросам общественного мнения, все больше украинцев хотят, чтобы Киев и Москва прекратили противостояние и сели за стол переговоров. Молодые люди на Украине готовы принять невыгодный для их страны мир, лишь бы не быть отправленными на фронт, пишет WSJ.

Ранее Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ.

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