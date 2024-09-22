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Пашинян отправился с визитом в США

Пашинян отправился с визитом в США, где выступит на Генассамблее ООН

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Соединенные Штаты, где выступит с речью на Генассамблее ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

«22-24 сентября глава правительства примет участие в высокоуровневой части 77-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которой выступит с речью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита запланирован ряд встреч Пашиняна с представителями ряда государств и международных организаций.

До этого Пашинян заявлял, что армяно-американские отношения динамично развиваются. На встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком в Ереване он подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация Штатов в реализации институциональных реформ в Армении. Также он отметил ценность выполнения в стране целевых программ, включая инфраструктурные проекты, при поддержке Вашингтона.

Ранее Путин направил послание Пашиняну.

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