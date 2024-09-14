Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вашингтон сменит стратегию на Украине из-за слабости своих танков

WSJ: США поменяют стратегию на Украине из-за неэффективности американских танков

close
Jacquelyn Martin/AP

Вашингтон намерен поменять стратегию в украинском конфликте из-за неэффективности и слабости американских танков в зоне боев. Об этом заявил генерал армии США Джеймс Рейни, слова которого передает The Wall Street Journal.

По его словам, американцам нужно в ближайшей перспективе срочно внести коррективы для сохранения «живучести» своих бронетанковых формирований. WSJ пишет, что перемены зреют из-за роста использования БПЛА, которые могут легко обнаружить и атаковать танки на поле боя, из-за чего американские танки использовались в конфликте крайне редко, в то время как другие были захвачены, ликвидированы или сильно повреждены.

14 сентября бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада отправляют Украине устаревшую военную технику времен Второй мировой войны и 1950-х годов. По его словам, современные западные танки украинские военнослужащие стараются не применять, поскольку слишком высок риск их потери, а это обернется антирекламой для ВПК США и стран ЕС.

Днем ранее Wall Street Journal писал, что ВСУ стараются реже применять в бою западные танки из-за высокого риска их потерять.

Ранее были названы потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами