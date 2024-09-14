Вашингтон сменит стратегию на Украине из-за слабости своих танков

Вашингтон намерен поменять стратегию в украинском конфликте из-за неэффективности и слабости американских танков в зоне боев. Об этом заявил генерал армии США Джеймс Рейни, слова которого передает The Wall Street Journal.

По его словам, американцам нужно в ближайшей перспективе срочно внести коррективы для сохранения «живучести» своих бронетанковых формирований. WSJ пишет, что перемены зреют из-за роста использования БПЛА, которые могут легко обнаружить и атаковать танки на поле боя, из-за чего американские танки использовались в конфликте крайне редко, в то время как другие были захвачены, ликвидированы или сильно повреждены.

14 сентября бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада отправляют Украине устаревшую военную технику времен Второй мировой войны и 1950-х годов. По его словам, современные западные танки украинские военнослужащие стараются не применять, поскольку слишком высок риск их потери, а это обернется антирекламой для ВПК США и стран ЕС.

Днем ранее Wall Street Journal писал, что ВСУ стараются реже применять в бою западные танки из-за высокого риска их потерять.

Ранее были названы потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.