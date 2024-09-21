Зеленский захотел сделать ПЦУ патриархатом

Президент Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви Украины (ПЦУ) статус патриархата, сообщает «Страна.ua».

Издание уточняет, что эту просьбу политик высказал в конце августа на встрече с послами Вселенского патриарха, посетившими Киев. При этом Зеленский отметил, что граждане республики с пониманием бы отнеслись к такому развитию событий.

«Экзархи (главы отдельных церковных округов. — «Газета.Ru») приняли информацию и донесут ее до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться», — сообщил президент Украины журналистам 20 сентября.

Он добавил, что у церковных представителей есть «видение плана действий» и после обсуждения инициативы у патриарха Варфоломея они должны вернуться с конкретными предложениями.

В конце августа Зеленский подписал закон, целью которого является запрет в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней организаций. Официально документ называется «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Президент подписал его в День независимости Украины. В честь праздника он выложил в своем канале видеообращение к народу, в котором заявил о борьбе против «московских чертей».

На Украине есть две главные православные организации — Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). Первую российское православие считает канонической, а вторую — раскольнической. Соответственно, Киев, наоборот, поддерживает ПЦУ. С начала полномасштабного военного конфликта на Украине начались гонения на УПЦ (насильственные захваты их храмов и монастырей, в том числе при поддержке силовиков, поджоги и вандализм в храмах, обыски у священников и их задержания).

В новом законе, однако, формально напрямую не сказано о запрете УПЦ. Большая часть документа посвящена запрету «иностранных религиозных организаций», а не внутриукраинских. Среди таких прямо указана только РПЦ. Она запрещена на Украине, потому что «является идеологическим продолжением» российских властей и «соучастницей» военных преступлений».

Ранее на Украине полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».