СМИ заявили о серьезных трудностях, с которыми столкнулась кампания Трампа

Последние недели оказались непростыми для предвыборной кампании кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, Трамп и его команда «столкнулись с турбулентностью в последние время». В ходе общения с его помощниками и советниками выяснились определенные внутренние разногласия в штабе кандидата в последние недели предвыборной гонки, пишет WP.

Согласно данным газеты, штаб Трампа считает, что экономика и иммиграция будут ключевыми вопросами для избирателей, которые могут дать ему преимущество. Также сообщается, что Трамп обсуждал со своими советниками, стоит ли ему участвовать в дополнительных дебатах с демократами, включая Камалу Харрис, хотя ранее он заявлял, что не планирует этого делать.

17 сентября стало известно, что кандидат в президенты США Камала Харрис опередила Дональда Трампа по поддержке на рекордные 6%. 51% респондентов заявили о намерении голосовать за Харрис. Трампа поддержали 45% опрошенных.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп увидел след Байдена и Харрис в покушении на него.