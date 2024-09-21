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Глава МИД Ирана прилетел в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

По данным министерства, возглавляющий делегацию страны Аракчи приземлился в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди. Его сопровождают помощник по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и помощник по правовым вопросам и международным делам Казем Гарибабади.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже посетит мероприятие. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что у главы внешнеполитического ведомства «колоссальная программа встреч, очень много конференций, мероприятий, безотносительно к Украине», а сама Генассамблея начинается «весьма энергично». При этом Рябков уточнил, что встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях сессии не ожидается, потому что им не о чем говорить.

Газета Politico также писала, что США и Великобритания могут объявить о своем решении предоставить Киеву право на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Ранее Слуцкому не дали визу США для участия в Генассамблее ООН.

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