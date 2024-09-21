Трамп дал «41 четкое обещание» о том, что сделает в первый день на посту президента

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал «41 четкое обещание» о том, что он сделает в свой потенциальный первый день в Белом доме. Об этом пишет газета Washington Post.

«С момента подачи заявки на второй срок Трамп дал 41 четкое обещание о том, что, по его словам, он хочет сделать «в первый день» в качестве президента», — отмечается в публикации.

Анализ, проведенный изданием, показал, что Трамп упоминал эти обещания свыше 200 раз в ходе предвыборной кампании. Среди них: начать массовые депортации, отменить льготы для электромобилей и запретить трансгендерным женщинам заниматься женским спортом.

Пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт сообщила, что Трамп «выполнил свои обещания первого срока построить стену, восстановить экономику и снова сделать Америку уважаемой на мировой арене — и он выполнит свои обещания и во второй срок».

Накануне Трамп заявил, что евреи могут иметь отношение к его возможному поражению.

До этого Трамп сообщал, что Европа и весь мир готовы к его победе на президентских выборах.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее папа Римский заявил, что и Трамп, и Харрис идут «против жизни».