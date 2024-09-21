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Пушков прокомментировал слова немецкого эксперта о кризисе в экономике ФРГ

Пушков: немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Меркель

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса.

«Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются», — написал Пушков.

17 сентября Котс дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц начал говорить о путях решения конфликта на Украине и о необходимости позвать Россию на конференцию по урегулированию кризиса из-за краха экономики ФРГ.

Ранее в Германии признали неудовлетворительное развитие экономики страны.

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