Немцы расплачиваются за социальный кризис, устроенный Ангелой Меркель, когда она занимала пост главы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя интервью немецкого экономиста Штефана Котса.

«Когда деструктивную для общества идеологию и политику ставят впереди экономики, последствия всегда разрушительны. Именно это и произошло с Германией, где либеральные догмы, открытые границы и вредоносный для страны конфликт с Россией привели к затяжному экономическому и социальному кризису. Начало ему положила перехваленная немцами фрау Меркель - теперь они за это расплачиваются», — написал Пушков.

17 сентября Котс дал развернутое интервью изданию WirtschaftsWoche, в котором перечислял многочисленные проблемы в германской экономике и ошибки правительства в производственной политике.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц начал говорить о путях решения конфликта на Украине и о необходимости позвать Россию на конференцию по урегулированию кризиса из-за краха экономики ФРГ.

Ранее в Германии признали неудовлетворительное развитие экономики страны.