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Эрдоган обвинил Израиль в «государственном терроризме»

Эрдоган: Израиль занимается терроризмом и хочет втянуть Ближний Восток в войну

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль занимается «государственным терроризмом» на Ближнем Востоке и пытается втянуть регион в конфликт. Его слова приводит ТАСС.

«Я с самого первого дня говорил, что целью Израиля является не только сектор Газа. Недавние нападения на Ливан оправдали наше беспокойство, что в планах израильского руководства распространение войны на весь регион», — сказал Эрдоган.

По его словам, международное сообщество должно усилить давление на еврейское государство, чтобы не допустить втягивания Ближнего Востока «в еще большую катастрофу». Турецкий лидер также отметил, что во время выступления на Генассамблее ООН намерен поднять вопрос об агрессивной политике Израиля в Секторе Газа.

«В очередной раз, к сожалению, мы видим, что Израиль совершает нападения не как государство, а как террористическая организация. Это государственный терроризм. Последние цифровые атаки [взрывы пейджеров Ливане] являются очень ярким подтверждением этому», — подчеркнул президент Турции.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля.

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