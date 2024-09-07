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Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля

Эрдоган заявил о необходимости коалиции исламских стран против Израиля

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о необходимости объединяться исламским странам для противостояния Израилю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

По мнению турецкого лидера, только этот шаг может остановить «израильское высокомерие, бандитизм и терроризм».

Он обратил внимание, что недавние шаги Анкары для улучшения отношений с Египтом и Сирией нацелены на то, чтобы «сформировать линию солидарности» для противостояния растущей угрозе от Израиля.

Эрдоган выступил с резким заявлением после того, как гражданка США турецкого происхождения пострадала от действий израильских военных при разгоне демонстрации на Западном берегу реки Иордан. Женщину спасти не удалось.

В конце августа президент Сирийской арабской республики Башар Асад заявил, что на текущий момент прогресса в процессе сближения Сирии с Турцией нет, несмотря на усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.

Ранее Эрдоган подал в суд на оппозиционера и требует возместить моральный ущерб.

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