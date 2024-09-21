Умер первый председатель заксобрания Пермской области

В Пермском крае в возрасте 90 лет умер первый председатель законодательного собрания Пермской области, бывший член Совета Федерации политик и экономист Евгений Шапиро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня ночью из жизни ушел наш земляк Евгений Саулович Сапиро — известный политик и экономист, доктор экономических наук», — написал он.

Губернатор напомнил, что Сапиро представлял Пермскую область в Совфеде, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики России.

Сапиро работал на экономическом факультете Пермского классического университета с 1973 по 1987 год. В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. В 1997 году был избран депутатом Заксобрания Пермской области второго созыва, через год возглавил министерство региональной и национальной политики РФ. С 2004 года являлся советником главы Минприроды РФ.

Пермская область существовала с 1938 по 2005 год, в 1940—1957 годах называла Молотовская область. В 2005 году Пермская область в результате объединения с Коми-Пермяцким автономным округом была преобразована в единый субъект Российской Федерации Пермский край.