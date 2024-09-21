В МИД России рассказали об усилиях по отстаиванию многополярности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и ее партнеры будут и дальше предпринимать усилия по отстаиванию многополярности. Соответствующее заявление она сделала в связи с «Саммитом будущего», который 22-23 сентября пройдет в Нью-Йорке в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, РФ исходит из необходимости адаптации ООН к современным реалиям — становлению многополярного мироустройства.

«Россия, будучи государством-основателем ООН и ответственным членом международного сообщества, вместе с партнерами по мировому большинству продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства», — сказала она.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что многополярный мир уже наступил.

Глава государства также отметил, что Россия убеждена в том, что ШОС и БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка». По его словам, эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и «утверждения подлинной многополярности».

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