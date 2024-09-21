Украине посоветовали прекратить истерику по поводу статуса Крыма

Украинским властям пора прекратить истерику вокруг статуса Республики Крым, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в 2014 году полуостров «навсегда связал свое будущее с Россией». Тем самым в вопросе о принадлежности Крыма тому или иному государству была поставлена «окончательная точка», уточнил он.

«Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма», — подчеркнул законодатель.

В то же время Константинов обратил внимание, что для украинского руководства обладание полуостровом никогда не имело большого значения. Киев лишь использовал республику, чтобы дразнить Москву.

19 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024, в ходе которой предложил передать Крым под мандат ООН. Как он сказал, тогда у международного сообщества появится возможность подготовить и провести «честный» референдум о статусе полуострова.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев призвал передать под мандат ООН часть польской территории. При этом уже на следующий день Сикорский отказался от своих слов.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали идею передать Крым под мандат ООН.