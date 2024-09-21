Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине посоветовали прекратить истерику по поводу статуса Крыма

Глава парламента Крыма: Киеву пора прекратить истерику из-за полуострова

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинским властям пора прекратить истерику вокруг статуса Республики Крым, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в 2014 году полуостров «навсегда связал свое будущее с Россией». Тем самым в вопросе о принадлежности Крыма тому или иному государству была поставлена «окончательная точка», уточнил он.

«Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма», — подчеркнул законодатель.

В то же время Константинов обратил внимание, что для украинского руководства обладание полуостровом никогда не имело большого значения. Киев лишь использовал республику, чтобы дразнить Москву.

19 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024, в ходе которой предложил передать Крым под мандат ООН. Как он сказал, тогда у международного сообщества появится возможность подготовить и провести «честный» референдум о статусе полуострова.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев призвал передать под мандат ООН часть польской территории. При этом уже на следующий день Сикорский отказался от своих слов.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали идею передать Крым под мандат ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами