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В Крыму объяснили слова слова Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

Мурадов: словами о Крыме Сикорский подсознательно хотел вернуть Западную Украину

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РИА Новости

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН говорит о его подсознательном желании установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью Польши. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он считает, что Сикорскому вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и глава МИД пытается к ним вернуться.

«В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — сказал Мурадов.

Он напомнил, что судьба полуострова решена и дискуссий вокруг нее быть не может. В то же время Мурадов не исключил, что часть нынешних украинских территорий может оказаться под внешним управлением, как и предлагал Сикорский.

На конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 Сикорский заявлял, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет. После этого в Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН.

Ранее в МИД Украины отказались от предложения Польши по Крыму.

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