Министерство иностранных дел Украины заявило, что не собирается соглашаться на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского забрать Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Представитель дипведомства заявил, что территориальная целостность Украины не была и не может быть предметом «для обсуждения или компромиссов».

Депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа не хочет возвращать Крым Украине, но намерена присвоить стратегический регион в Черном море себе. Он уточнил, что надежда Украины вернуть полуостров является напрасной, а любые западные инициативы в этом направлении заранее являются провальными.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признано судом незаконным.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.