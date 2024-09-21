НАТО призвали «уйти в отставку» после увольнения Столтенберга

НАТО следует «уйти в отставку» вместе с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом, который покинет соответствующий пост в октябре 2024 года. Об этом пишет китайская газета Global Times.

В материале подчеркивается, что за 75 лет с момента своего создания Североатлантический альянс не поспособствовал формированию более безопасного мирового порядка. Наоборот, он стал причиной возникновения многих конфликтов.

«Длительный мир» был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», — подчеркнули обозреватели.

На этом фоне авторы статьи призвали Североатлантический альянс как можно скорее «уйти в отставку», забрав с собой устаревшую концепцию «холодной войны» и пропаганду военной силы. В то же время журналисты обратили внимание на необходимость избавиться от негативного влияния организации, которое ведет к разрушению Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Из публикации следует, что Столтенберг хочет изобразить НАТО как защитника региональной и глобальной безопасности. Но именно эта организация «посеяла семена украинского кризиса», говорится в тексте. Более того, из-за расширения Североатлантического альянса в АТР геополитическая напряженность распространилась далеко за пределы Европы.

Ранее в НАТО утвердили нового генерального секретаря организации.