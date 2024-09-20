В России предупредили Запад о третьей мировой войне

Страны Запада ошибочно верят в то, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими и европейскими ракетами по России останется без ответа со стороны Москвы, заявил военный аналитик Алексей Леонков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, снятие ограничений на использование украинской стороной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России может привести к резкой эскалации конфликта, а также к возможному началу третьей мировой войны.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами вглубь РФ станет решающим фактором в конфликте.

В четверг, 19 сентября, Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 парламентария воздержались.

Ранее в Британии выступили против ударов ВСУ вглубь России.