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Американский политик обвинил Зеленского в разжигании конфликта между НАТО и РФ

Кеннеди-младший: Зеленский хочет разжечь прямой конфликт между РФ и НАТО

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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет делать все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между РФ и НАТО. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Он обратил внимание, что сейчас украинские войска терпят поражение на поле боя. В связи с этим Зеленский начал совершать «безумные поступки», в том числе рассчитанные на втягивание западных государств в боевые действия.

«Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и РФ он (президент Украины — «Газета.Ru») еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать», — подчеркнул американский политик.

17 сентября французский журнал Valeurs Actuelles сообщил о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в противостоянии между Москвой и Киевом. По информации издания, речь идет о втягивании стран — членов НАТО в вооруженный конфликт.

Обозреватели отметили, что глава государства осознает, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. Именно поэтому он готов принимать отчаянные решения, добавили авторы статьи.

Ранее в НАТО высказались об ударах Украины вглубь территории РФ.

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