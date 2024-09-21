В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году

Мирные переговоры по Украине могут начаться весной 2025 года, заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа. Об этом пишет «Лента.ру».

Парламентарий обратил внимание, что так называемый «план победы» украинского президента Владимира Зеленского вряд ли может быть реализован. Более того, по мнению законодателя, в такую возможность не верит и сам автор инициативы.

Как он сказал, глава соседнего государства использует данный документ только для того, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. По этой причине Киев начал обвинять Вашингтон в невыполнении обещаний, связанных с поставками оружия и боеприпасов.

В то же время Чепа выразил уверенность, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда. Однако этому процессу мешали западные страны, которые стремятся затянуть вооруженное противостояние.

«До конца года [начать процесс урегулирования] — маловероятно. Весной — есть шанс», — подчеркнул депутат.

При этом он добавил, что Украина предприняла все возможные шаги, чтобы переговоры с РФ так и не начались. В том числе это касается вторжения в Курскую область и других подобных действий, резюмировал парламентарий.

Ранее Зеленский заявил о желании «поставить точку» в украинском конфликте.