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США ожидают обострения конфликта Израиля и «Хезболлы» вплоть до войны

Politico: администрация Байдена опасается войны Израиля и «Хезболлы»

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Emily Elconin/Reuters

В администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения между Израилем и ливанской «Хезболлой». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Согласно материалу, одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке. Последние события в регионе американская сторона расценила как новый этап военной кампании Израиля. Один из источников издания допустил продолжение атак в Бейруте. Кроме того, Вашингтон ожидает «некую форму возмездия» «Хезболлы», возможно, с применением БПЛА.

Как сообщает газета, США ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации, однако тот намерен давить на «Хезболлу» для решения конфликта путем дипломатии и возвращения своих граждан, перемещенных с севера из-за ливанских обстрелов.

Несмотря на опасения, официально Вашингтон выступает за мирное урегулирование конфликта между сторонами.

«Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее Израиль разорвал все «красные линии» в конфликте с «Хезболлой».

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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