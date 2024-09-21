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Россия в ООН обвинила США и их союзников в провоцировании волны терактов

Небензя: из-за США мир стоит на грани волны терактов при помощи бытовой техники

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Mohamed Azakir/Reuters

Из-за Соединенных Штатов и их союзников мир стоит на грани волны терактов, для организации которых будет использована бытовая техника. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в связи со взрывами пейджеров в Ливане, передает РИА Новости.

«С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — заявил Небензя.

По словам российского дипломата, теракты в Ливане при помощи подрыва пейджеров и другой электроники, а также атаки по Сирии ведут Израиль к эскалации полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

До этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что экстремисты будут применять технологию, использованную при подрыве пейджеров в Ливане, если Совет безопасности ООН не осудит теракт и не назовет виновного.

Ранее Небензя раскрыл цель организаторов взрывов в Ливане.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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