Постпред РФ при ООН раскрыл цель организаторов взрывов в Ливане

Организаторы взрывов пейджеров в Ливане пытались развязать «новую большую войну» на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Дипломат назвал произошедшее «беспрецедентным», а использование для этих целей бытовых устройств — «злонамеренным».

«Очевидно, что организаторы... целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну», — Небензя.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники передал, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее Песков сообщил об интересе взрывов в Ливане для спецслужб РФ.