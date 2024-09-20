Стало известно о планах США сократить присутствие в Ираке

США планируют на следующей неделе объявить о сокращении присутствия своего военного контингента в Ираке. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента Соединенных Штатов.

«США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране», — отмечается в материале.

В соответствии с планом, 2,5 тысячи американских военных должны покинуть Ирак к концу 2026 года. В настоящее время переговоры находятся на завершающей стадии. При этом собеседники газеты отметили, что США еще не окончили борьбу с остатками группировки ИГ (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Источник из Пентагона сообщил, что американские военные в будущем продолжат атаковать террористов в регионе.

7 сентября агентство Reuters сообщало, что США и Ирак «достигли взаимопонимания» насчет плана вывода оставшихся сил международной коалиции с территории арабской республики. Источники утверждают, что план предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 года, а оставшихся — к концу 2026 года.

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с ИГ, занявшим треть страны. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождению территории.

Ранее в Ираке назвали причину замедления вывода войск США из страны.