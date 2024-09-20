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ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации

ООН: призываем Израиль и Ливан к незамедлительной деэскалации

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Global Look Press

Организация Объединенных Наций призвала Израиль и Ливан к немедленной деэскалации конфликта. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Мы очень обеспокоены усилением эскалации на «голубой линии» <…> Мы призываем все стороны к незамедлительной деэскалации», — отметил он.

До этого сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по Бейруту. Целью стал глава командования спецопераций шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. Также из-за атаки оказались разрушены два жилых дома.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подчеркнул, что израильские военные готовы к любому развитию событий после удара по Бейруту.

Накануне стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границе с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

Ранее лидер «Хезболлы» назвал происходящее в Ливане путем к объявлению войны.

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