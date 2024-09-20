Пашинян заявил о динамичном развитии отношений Армении и США

Армяно-американские отношения динамично развиваются. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком в Ереване, сообщает аппарат главы армянского кабмина.

В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация Штатов в реализации институциональных реформ в Армении. Также он отметил ценность выполнения в стране целевых программ, включая инфраструктурные проекты, при поддержке Вашингтона.

Хак заверил Пашиняна, что Штаты готовы продолжать содействовать продвижению демократических реформ в Армении.

Также стороны рассмотрели темы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пашинян заверил, Армения «привержена повестке мира и установлению стабильности в регионе».

До этого Пашинян заявлял, что Армения готова к стратегическому партнерству с США.

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