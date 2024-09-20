Лавров предупредил о вооружении РФ, влекущем последствия для украинского режима

Россия располагает вооружениями, которые будут иметь серьезные последствия для партнеров Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает РИА Новости.

«Смею вас заверить: у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются, они в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул он.

По его словам, у тех, кто на Западе принимает решения, есть представления, о чем говорит Москва.

«Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили», — напомнил Лавров.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «деструктивные действия коллективного Запада» вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.