Орбан и вице-премьер Италии призвали срочно остановить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине. Об этом сообщила итальянская партия «Лига», лидером которой является Сальвини, передает РИА Новости.

«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — сказано в сообщении.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине.