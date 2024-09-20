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Орбан и вице-премьер Италии призвали срочно остановить конфликт на Украине

Орбан и Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине. Об этом сообщила итальянская партия «Лига», лидером которой является Сальвини, передает РИА Новости.

«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — сказано в сообщении.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине.

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