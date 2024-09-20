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Зеленский обсудил на ставке защиту объектов энергетики

Зеленский обсудил на ставке защиту объектов энергетики средствами ПВО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих социальных сетях, что провел ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась защита объектов энергетики страны.

«Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений», — написал он.

Также он сообщил, что обсуждалось размещение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств противовоздушной обороны (ПВО), в том числе с учетом систем Patriot, которые Киев ожидает в ближайшее время».

Кроме того, Зеленский сообщил, что приняты решения по производству на Украине ракет, дронов и средств РЭБ.

Также стало известно, что Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего. Он вернул в состав ставки Александра Камышина как внештатного советника президента по стратегическим вопросам и Алексея Кулебу — вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий. Из ее состава был выведен экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его место занял новый глава украинского МИД Андрей Сибига.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.

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