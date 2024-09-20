В НАТО забеспокоились из-за расширения военного штаба ЕС

В НАТО обеспокоены возможным расширением военного штаба Евросоюза (ЕС), которое потребует дополнительных ресурсов и создаст затруднения в структурах командования в случае конфликта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников «Североатлантического альянса».

Один из неназванных представителей альянса задался вопросом, «зачем иметь два командования без полного укомплектования, когда можно иметь одно, но функционирующее должным образом».

Источники Financial Times считают, что европейские военные структуры, существующие отдельно от НАТО, «засасывают в себя» ресурсы, включая персонал, тогда как сам альянс испытывает проблемы с укомплектованием, где также ощущается нехватка генералов. В материале газеты отмечается, что из планов военных закупок для стран Евросоюза также могут исключить не входящих в блок участников НАТО, таких как Великобритания, Норвегия и Турция, что негативно скажется на развитии совместных оборонно-промышленных проектов.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов. Он отметил, что позже назовет число солдат, которых предстоит обучить. По его словам, эта самая эффективная тренировочная миссия ЕС.

Ранее в МИД России выразили беспокойство из-за действий НАТО у границ Союзного государства.