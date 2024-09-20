Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский собирается поставить точку в конфликте с Россией

Зеленский: мы должны поставить точку в конфликте с Россией

close
Jeff Overs/BBC/Reuters

В вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в текущем году. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по результатам переговоров с ней в Киеве, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира — саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками», — сказал Зеленский.

По его словам, все в Европе заинтересованы в мире.

«Мир — это не замораживание войны, не какие-либо манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет», — резюмировал президент Украины.

До этого Зеленский утверждал, что полностью подготовил «план победы» Украины, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Киев передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог».

Ранее стало известно о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в конфликте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами