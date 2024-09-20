Зеленский собирается поставить точку в конфликте с Россией

В вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в текущем году. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по результатам переговоров с ней в Киеве, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира — саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками», — сказал Зеленский.

По его словам, все в Европе заинтересованы в мире.

«Мир — это не замораживание войны, не какие-либо манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет», — резюмировал президент Украины.

До этого Зеленский утверждал, что полностью подготовил «план победы» Украины, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Киев передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог».

Ранее стало известно о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в конфликте.